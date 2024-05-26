الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة متهمين بتزوير محررات رسمية فى التجمع

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة متهمين بالاستيلاء والتزوير في أوراق رسمية في منطقة التجمع الخامس، لجلسة 2 يوليو المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبوالنجا وحاتم محمد الخولي وتامر حمدي سعودي، وأمانة سر طارق فتحي وعزت فاروق.

وكشفت التحقيقات، عن تزوير المتهمين في أوراق رسمية لإحدى الشركات الخاصة، والاستيلاء على 900 ألف جنيه من الشركة، وعقب اكتشاف الواقعة تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة متهمين الاستيلاء والتزوير منطقة التجمع الخامس متهمين

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