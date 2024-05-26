تأجيل محاكمة متهمين بتزوير محررات رسمية فى التجمع

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة متهمين بالاستيلاء والتزوير في أوراق رسمية في منطقة التجمع الخامس، لجلسة 2 يوليو المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبوالنجا وحاتم محمد الخولي وتامر حمدي سعودي، وأمانة سر طارق فتحي وعزت فاروق.

وكشفت التحقيقات، عن تزوير المتهمين في أوراق رسمية لإحدى الشركات الخاصة، والاستيلاء على 900 ألف جنيه من الشركة، وعقب اكتشاف الواقعة تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة.