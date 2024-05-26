الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بالتعدى على شاب وإصابته بعاهة مستديمة بالقاهرة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة المتهم بالتعدي على شاب وإصابته بعاهة مستديمة بعد سرقته بالإكراه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على وعبدالعظيم صادق محمود، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت النيابة العامة للمتهم إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة وسرقته بالإكراة في مدينة بدر.

حملت القضية رقم 4886 لسنة 2023 جنايات مدينة بدر والمقيدة برقم 2345 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة، وجاء بها أن المتهم "عبدالمنعم.أ"، تعدى على شاب وإصابته بعاهة في اليد اليمنى وسرقته بالإكراه.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وبمواجهته أقرا بارتكابه الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة شاب عاهة مستديمة سرقته بالإكراه

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