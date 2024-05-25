السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة 4 متهمين في "خلية داعش العمرانية" لـ11 يونيو

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، اليوم السبت، تأجيل محاكمة  4 متهمين بقضية داعش العمرانية لجلسة 11 يونيو لحضور المتهمين.

تحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهم الأول في القضية تولى قيادة جماعة إرهابية، وعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واعتدى على الحرية الشخصية للمواطنين، بأن تولى تأسيس خلية تدعو للخروج على الحكم والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهم «هـ. ع» محبوس، أنه خلال الفترة من عام 2015 حتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين من 2 حتى الـ18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة، وتخريب ممتلكات عامة، وحيازة أسلحة نارية.

الدائرة الثانية ارهاب محاكمة 4 داعش العمرانية 11 يونيو قيادة جماعة إرهابية

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