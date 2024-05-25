السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 5 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية فى الشروق

السجن المشدد
السجن المشدد

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بمعاقبة  متهم بالتزوير في محررات رسمية وتقليد خاتم شعار الجمهورية بمدينة الشروق  بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجَّهت له تهمة التزوير في محررات رسمية.

وكشف أمر إحالة القضية رقم 6303 لسنة 2021 جنايات الشروق والمقيدة برقم 1890 لسنة 2021 القاهرة الجديدة، عن قيام المتهم، بالتزوير في محررات رسمية لإحدى الشركات وتقليد شعار الجمهورية، واستعمال محررات مزورة وتوصل إلى استيلاء على مبلغ مالي من مالك الشركة، وعلى الفور، تم إبلاغ رجال المباحث بالقسم، والقبض على المتهم، وبمواجهته، أقرَّ بارتكاب الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة المستشار محمد أحمد الجندي محررات رسميه خاتم شعار الجمهورية مبلغ مالي

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