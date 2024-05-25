السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكم على الفنانة انتصار في "سب وقذف سايس جاردن سيتي" اليوم

الفنانة انتصار
الفنانة انتصار

تصدر محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، الحكم علي الفنانة انتصار لاتهامهما بسب وقذف سايس في منطقة جاردن سيتي.

وقالت المحامية مها عكاشة دفاع الفنان انتصار خلال جلسة محاكمة الفنانة لقيامها بسب وقذف سايس في منطقة جاردن سيتي، أن مقيم الجنحة يبحث عن الشهرة، مشيرة إلى أنه لم يحرر محضر في يوم الواقعة وانما أقام جنحة بعد الواقعة بـ 5 أشهر.

نفي الاتهام

ودفعت المحامية الحاضرة عن الفنانة انتصار بالتقادم في الإبلاغ حيث مر على الواقعة اكثر من 5 اشهر، مما يعد كيدية الاتهام وتلفيقه والسعي وراء الشهرة من جراء مخاصمة فنانة مشهوره.

كما دفعت  بانتفاء ركني جريمة السب والقذف بركنيها المادي والمعنوي، وإن الفنانة انتصار هي التي توجهت لقسم شرطه قصر النيل وحررت محضر ضده في يوم الواقعة، في حين ان المشكو في حقه ( السايس) حرر هو الاخر محضر بعد الواقعة بـ 5 أشهر.

وقدمت دفاع الفنانة انتصار عدة حوافظ طويت على مستندات رسميه تفيد تحرير اكثر من سبعة من سكان المنطقة التي تسكن فيها الفنانة انتصار، لافتة إلى أنها محاضر رسميه اشتكوا فيها من تعدي حراس العقارات هناك والسياس عليهم تعديا يصل الى التعدي الجسدي باستخدام اسلحه بيضاء.

 

مواد متعلقة

استعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم السيارة

جولة جديدة فى محاكمة متهمين بقتل مسن فى روض الفرج غدًا

غدًا.. استكمال محاكمة متهم بـ"أحداث مدينة الإنتاج"

غدًا.. استكمال محاكمة 14 متهمًا فى خلية استهداف كنيسة المرج

تأييد حبس منة شلبى سنة بتهمة حيازة حشيش

تأييد أحكام الإعدام والمؤبد لـ7 متهمين فى "ولاية السودان"

قرار بشأن محاكمة مرتضى منصور فى اتهامه بـ"سب وقذف ممدوح عباس"

قرار من المحكمة بشأن دعوى "الخطيب" ضد مرتضى منصور

الأكثر قراءة

سفاح التجمع الخامس.. القصة الكاملة لنهاية لغز "غرفة الموت"

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

استعلم الآن.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي محافظة القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نيرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة اليوم التالى.. معضلة مستقبل غزة بعد الحرب تضع إسرائيل فى موقف صعب

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين