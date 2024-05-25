الحكم على الفنانة انتصار في "سب وقذف سايس جاردن سيتي" اليوم

تصدر محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، الحكم علي الفنانة انتصار لاتهامهما بسب وقذف سايس في منطقة جاردن سيتي.

وقالت المحامية مها عكاشة دفاع الفنان انتصار خلال جلسة محاكمة الفنانة لقيامها بسب وقذف سايس في منطقة جاردن سيتي، أن مقيم الجنحة يبحث عن الشهرة، مشيرة إلى أنه لم يحرر محضر في يوم الواقعة وانما أقام جنحة بعد الواقعة بـ 5 أشهر.

نفي الاتهام

ودفعت المحامية الحاضرة عن الفنانة انتصار بالتقادم في الإبلاغ حيث مر على الواقعة اكثر من 5 اشهر، مما يعد كيدية الاتهام وتلفيقه والسعي وراء الشهرة من جراء مخاصمة فنانة مشهوره.

كما دفعت بانتفاء ركني جريمة السب والقذف بركنيها المادي والمعنوي، وإن الفنانة انتصار هي التي توجهت لقسم شرطه قصر النيل وحررت محضر ضده في يوم الواقعة، في حين ان المشكو في حقه ( السايس) حرر هو الاخر محضر بعد الواقعة بـ 5 أشهر.

وقدمت دفاع الفنانة انتصار عدة حوافظ طويت على مستندات رسميه تفيد تحرير اكثر من سبعة من سكان المنطقة التي تسكن فيها الفنانة انتصار، لافتة إلى أنها محاضر رسميه اشتكوا فيها من تعدي حراس العقارات هناك والسياس عليهم تعديا يصل الى التعدي الجسدي باستخدام اسلحه بيضاء.