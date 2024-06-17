الإثنين 17 يونيو 2024
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عبدالحليم قنديل لـ"الشاهد": فى عام 2006 وجهت إلي تهمة إهانة الرئيس

الكاتب الصحفي عبدالحليم
الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن فكرة أن الرئيس يُختار بانتخاب وليس باستفتاء كنا أول من نشرنا عنها، كذلك فكرة الحملة المتصلة ضد التوريث والاتجاه إلى التوريث.


وأضاف عبدالحليم قنديل خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news، أن  جريدة العربي في ذلك الوقت كانت تعمل دور النقطة المستقطبة لهذا الاتجاه الجديد في الصحافة المصرية، وهو ما أسميه "نقد الرئيس"، معقبًا: "الرئيس يا إخوانا ليس سيدنا الحسين وليس السيدة زينب هو موظف عام". 


وتابع: “أننا بهذه التجربة كسرنا الحاجز الأكبر الذي كان متواجد أمام الصحافة المصرية”، لافتًا إلى أنه منذ صيحة عباس العقاد ضد الملك فؤاد وتحطيم الدستور، لم يحدث لأحد سوايا أن اتهم بإهانة الرئيس، وقد حدث ذلك فيما بعد في عام 2006.

عبدالحليم قنديل التوريث برنامج الشاهد جريدة العربي

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