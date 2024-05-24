الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم السيارة

مخالفات المرور
مخالفات المرور

يفكر  قائدو المركبات في مصر كثيرا  في البحث عن استعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم السيارة لمعرفة قيمة المخالفات المرورية  خوفا من  تراكمها دون علمهم، وهذا  يعرضهم لدفع غرامات باهظة عند تجديد رخصة القيادة أو بيع السيارة. 

استعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم السيارة 

 وفرت وزارة الداخلية المصرية خدمة مجانية تسمح  لقائدو المركبات عمل استعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم السيارة، مما يتيح للسائقين فرصة ذهبية لتسوية أوضاعهم وتجديد الرخصة أو بيع السيارة بدون دفع مبالغ مالية.

استعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم السيارة  يتم بشكل سهل وبسيط عن طريق محركات البحث جوجل على الإنترنت.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع الداخلية

استعلام مخالفات المرور برقم السيارة ورابط التظلم عليها

 أنواع مخالفات المرور 

 

مخالفات مرورية:

 منها تجاوز السرعة المحددة، عدم ارتداء حزام الأمان، استخدام الهاتف أثناء القيادة، عدم إعطاء الأولوية للمشاة، التجاوز الخاطئ، الوقوف في أماكن ممنوعة، وغيرها.

مخالفات ميكانيكية:

 منها  وجود عيوب في إضاءة السيارة، تلف الإطارات، عدم صلاحية رخصة المركبة، عدم وجود لوحات معدنية، وغيرها.

استعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم السيارة 

تفادي الغرامات الباهظة:

 تزداد غرامات مخالفات المرور مع مرور الوقت، مما قد يُشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على السائق.

حماية رخصة القيادة:

تزايد  المخالفات  يؤدي إلى سحب رخصة القيادة مؤقتًا أو حتى بشكل دائم.

ضمان سلامة المرور: 

تُساهم تسوية مخالفات المرور في تعزيز الالتزام بقواعد المرور والسلامة على الطرق، مما يُقلل من حوادث المرور ويُنقذ الأرواح.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم السيارة:

1. من خلال موقع وزارة الداخلية:

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية المصرية 

الضغط على رمز  "خدمات المرور".

اختيار رمز  "استعلام عن مخالفات المرور".

كتابة   رقم لوحة السيارة.

كتابة  الرقم القومي لصاحب السيارة.

اختيار زر "استعلام".

ستظهر جميع مخالفات المرور المسجلة على السيارة، مع تفاصيل كل مخالفة مثل نوعها وتاريخها وقيمة الغرامة.

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خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع الداخلية

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