الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك وآخر تطورات أزمة ملعب المباراة

كأس السوبر الأفريقي
كأس السوبر الأفريقي

يظل البحث عن موعد السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، متصدرًا كافة محركات جوجل خلال الفترة المقبلة.

موعد السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

لم يحدد مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حتى الآن، موعدًا ثابتًا لمواجهة القمة بين الأهلي والزمالك على لقب كأس السوبر الأفريقي 2024، بالإضافة إلى أنه لم يُحدد بعد ملعب المباراة.

وكانت بعض التقارير الصحيفة، أشارت مؤخرا إلى رغبة “كاف”، في إقامة قمة كأس السوبر الإفريقي بين القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، خلال الفترة من 25 يونيو الجاري وحتى يوم 30 من الشهر ذاته، دون تحديد ملعب المباراة.

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه بعد الفوز في مباراة إياب نهائي البطولة بهدف دون رد بعد أن كان قد تعادل بدون أهداف في مباراة الذهاب.

أما الزمالك فقد حصد لقب الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في لقاء الإياب بعدما خسر ذهابًا بهدفين لهدف.

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أزمة ملعب السوبر الإفريقي

مازال تحديد ملعب كأس السوبر الإفريقي (2024) بين الأهلي والزمالك، صداعا في رأس مسئولي “كاف”، إلا أن لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تمنح بطل دوري أبطال إفريقيا، حق استضافة المباراة.

وفي السياق ذاته، أرسلت وزارة الشباب والرياضة، طلبا رسميا لـ"كاف"، لاستضافة قمة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك (2024)، وإقامتها على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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