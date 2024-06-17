الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عبد الحليم قنديل يكشف لـ"الشاهد" كواليس حادث اختطافه

الكاتب الصحفي عبد
الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل

قال عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفي، إن واقعة الاختطاف التي حدثت لي كانت في 2 نوفمبر عام 2004، حيث كنت لا أملك سيارة حتى وقتنا هذا، فقد اقترح علي زميلي في جريدة العربي محمد حماد توصيلي لمسكني في منطقة فيصل.

وأضاف "قنديل" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": أن محمد حماد تركني قبل منزلي بدقائق، وواصلت السير، حتى فؤجئت بشخص جاء من خلفي ليقم بتغميمي وحملي بواسطة اثنين آخرين في سيارة.

وتابع: "في هذه اللحظات تحركت السيارة إلى حيث لا أدري، وأثناء حركة السيارة بدأ مونولوج داخلي حول عنوان هذه النهاية، فلم أتخيل أنها نهايتي وأذهب إلى موت حيث لا يعلم أحد، وبالتالي سيطرت علي هذه الفكرة طوال الطريق".

وأردف: "أن طوال سير السيارة كان هناك محاولات إيذاء بواسطة أسلحة حادة وخربشة في الوجه، وكان معي في المحفظة حوالي 600 جنيه، حيث جردت من كل ما ألبس".

وتابع: "فجأة توقفت السيارة، وأحد الخاطفين وضع سلاح بجانبي، وأنزلوني في طريق القاهرة السويس الصحراوي وأنا على جانب الطريق، فعلى الرغم من قصر النظر المرض الذي كان ملازمني في هذا الوقت استطعت أن أعبر الطريق، ووصلت لأحد الأكشاك الخاصة بالشرطة العسكرية، حيث أعطى لي ملابس، وحاول الاتصال بأحد أقاربي".

ونوه بأن العسكري استوقف أحد السيارات التي كانت في طريقها لميدان رمسيس، ولم يسألني أحد عن ما الذي حدث بي، وفوجئت بأن أحد الركاب قد دفع لي الأجرة، والتحقيق مازال مفتوحًا حتى هذه اللحظة.

واختتم: “حادث الاختطاف جعلني اكتشف أنني قادر على تحمل الإيذاء، واكتشفت بداخلي عنصر القوة والجلد، حيث نظرت للحادثة بأنها نقطة قوة وانطلاق لي أكثر من أنها نقطة ضعف”. 

عبد الحليم قنديل الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز الدكتور محمد الباز

مواد متعلقة

عبد المنعم سعيد: ما حدث في 11 سبتمبر له دور كبير في ظهور اليمين المتطرف

بايدن: أعتقد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم للفلسطينيين والإسرائيليين

رئيس أركان جيش الاحتلال: تجنيد الحريديم أمر ضرورى ونشجع على ذلك

تحقيق أولى للاحتلال.. منظومة صد الصواريخ لم تعمل أثناء استهداف المدرعة برفح

مجلس الحرب سيصدق الليلة على شرعنة 4 بؤر استيطانية فى الضفة الغربية

رئيس حزب العمل: إسرائيل لا تستطيع اليوم فتح حرب على الحدود مع لبنان

إعلام إسرائيلى: المحكمة الجنائية الدولية قد تحسم قرارها بشأن أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت

إعلام إسرائيلى: الكابينيت صادق على تركيز العملية العسكرية البرية فى محور فيلادلفيا

الأكثر قراءة

لقاء أخوى بين الرئيس السيسى وولى العهد السعودى فى منى

موعد السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك وآخر تطورات أزمة ملعب المباراة

وفاة خامس حجاج الفيوم خلال طواف الإفاضة

"متقلبهاش محزنة".. على جمعة يكشف حكم زيارة القبور فى أول أيام العيد

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صور

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

التحليل الإعلامى للحادث الأمنى فى رفح: ردود الأفعال وتقييم الاستراتيجيات الإسرائيلية

كواليس "الخلاف المشتعل" بين الجيش الإسرائيلى ونتنياهو بسبب "هُدنة غزة"

حماس: نشارك شعبنا في عيد الأضحى آلامه وآماله وندعو لدعم صموده