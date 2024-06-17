الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخبراء الروس يطورون مسيّرة قتالية بمواصفات مميزة

طائرة مسيّرة روسية
طائرة مسيّرة روسية

ذكرت وسائل إعلام روسية أن الخبراء الروس تمكنوا من تطوير طائرة مسيّرة بمواصفات خاصة، لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة.

حول الموضوع قال مدير مركز "المحارب السماوي" المختص بتدريب مشغلي الطائرات المسيرة:"قام المختصون في مركزنا بتطوير نموذج لطائرة مسيرة كبيرة ستستخدم مستقبلا في العملية العسكرية الخاصة، هذه الطائرة ستكون قادرة على إلقاء 16 قنبلة من نوع VOG-17 في وقت واحد".

وأضاف:"النموذج الأولي للطائرة بات جاهزا، وبحلول نهاية يونيو الجاري سيتم إرساله ليختبر بشكل فعلي في المعارك".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الطائرة المسيرة الجديدة ستكون قادرة على التحليق في الهواء لمدة ساعة تقريبا، ويمكنها قطع 40 كم في كل مهمة، كما يخطط لإدخال تعديلات عليها لتكون طائرة حاملة للمسيرات، أي أنها ستحمل عدة مسيرات صغيرة من نوع FPV، وستنفصل عنها هذه الدرونات وتذهب إلى الهدف في الوقت المناسب.
 

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