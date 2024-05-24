غدا.. استكمال محاكمة متهم بـ"أحداث مدينة الإنتاج"

تواصل الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم،غدا السبت استكمال إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة بـ"أحداث مدينة الإنتاج".

عقدت الجلسة؛ برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الاشتراك مع آخرين فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزجاجات "مولوتوف"، وإحراق سيارات شرطة.