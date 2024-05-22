الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 6 سنوات لمتهم بالتزوير فى محررات رسمية بالشروق

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قضت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة  المتهم بالتزوير في محررات رسمية في الشروق بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري.

كانت المحكمة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة التزوير في محررات رسمية في الشروق.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 321 لسنة 2024 جنايات الشروق والمقيدة برقم 2318 لسنة 2024 القاهرة الجديدة، عن قيام المتهم "علاء الدين. ع"، بتسهيل واستيلاء على مبلغ مالي قدره 1.3 مليون جنيه، بغير حق وبنيه التملك على المبلغ من أموال جهاز مدينة الشروق وتزوير في محررات رسمية، على الفور تم القبض على المتهم وبمواجهته بارتكابه الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس جلسة محاكمة المتهم 23 مايو للحكم المستشار محمد أحمد الجندي

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