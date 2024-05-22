الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وصول طبيب نساء شهير "جنايات الجيزة" لحضور محاكمته في إدارته وكرًا لعمليات الإجهاض

آرشيفية
آرشيفية

وصل - منذ قليل - إلى محكمة جنايات جنوب الجيزة، طبيب نساء وتوليد شهير و3 آخرين، لحضور جلسة محاكمتهم؛ حيث يواجه الأول تهمة تحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض للحمل السفاح.

تفاصيل القضية

حملت القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، وقيدت برقم 3 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، والمتهمون في القضية هم: "صبحي ع. س" طبيب نساء وتوليد، و"ن. أ" طالبة، و"س. ج"، و"م. أ" عاطل.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه حال كونه طبيبًا حول عيادته وكرًا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأجهض عمدًا المتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فقام بإجراء جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضه، وكان ذلك برضاها.

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