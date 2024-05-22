الحكم على متهم في "أحداث المطرية" اليوم

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاربعاء، الحكم على متهم بقتل شخصين وترويع المواطنين في المطرية.

وكان المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، قد أحال المتهم و9 آخرين - سبق الحكم عليهم - إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين في المطرية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص، والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر.