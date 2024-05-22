الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكم على متهم في "أحداث المطرية" اليوم

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاربعاء، الحكم على متهم بقتل شخصين وترويع المواطنين في المطرية.

وكان المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، قد أحال المتهم و9 آخرين - سبق الحكم عليهم - إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين في المطرية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص، والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر.

الدائرة الأولي إرهاب الحكم المستشار محمد السعيد الشربينى بقتل شخصين وترويع المواطنين المطرية

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