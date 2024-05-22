الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. الحكم في استئناف شيرين عبد الوهاب على تغريمها بسب محمد الشاعر

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تصدر محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة، الأربعاء حكمها فى الاستئناف المقدم من الفنانة شيرين عبد الوهاب على الحكم الصادر بتغريمها 5 آلاف جنيه، بتهمة سب وقذف المنتج محمد الشاعر.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمود يحيى، وعضوية المستشارين محمد سراج وأحمد هشام.

كانت محكمة جنح الشيخ زايد قد قضت، في وقت سابق، بتغريم الفنانة شيرين عبدالوهاب مبلغ 5 آلاف جنيه، فى اتهامها بقضية سبّ وقذف المنتج محمد الشاعر، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. 

جاء تقرير إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية حول فحص مقطع فيديو متداول للمشكو فى حقها، بالإضافة إلى تحريات الأجهزة الأمنية التى أشارت إلى صحة الاتهام المنسوب إليها خلال فعاليات مؤتمر صحفى عقدته.

كانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية تلقت بلاغًا من المنتج الشهير محمد الشاعر، يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير دون وجه حق، خلال مؤتمر صحفى مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، وقيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام منصة “إنستجرام” عقب انتشار ذلك الفيديو.

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