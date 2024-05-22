اليوم.. الحكم على سائق قتل جاره في بولاق الدكرور

تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، الحكم على سائق قتل جاره بسبب التعدي عليه بالسب والقذف في منطقة بولاق الدكرور.

كانت النيابة العامة بالجيزة، أحالت سائقا للمحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل جاره بمطواة لسبه وقذفه بمنطقة بولاق الدكرور.

كان المستشار محمود غيطاس- محامي عام جنوب الجيزة الكلية، قد أحال القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهم "عمار سمير"، 25 سنة، سائق، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 23780 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور.

جاء في أمر الإحالة، أن المتهم قتل "عفيفي محمد" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه، وما إن ظفر به حتى انهال عليه بأدوات تالية الوصف، وكال له ثلاث ضربات بمواضع متفرقة بجسده فأحدث بها إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت إليه تهمة إحراز سلاح أبيض وأداة "مطواة- وحجر" بغير ترخيص أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.