بعد قليل.. محاكمة متهمين بالشروع في قتل ربة منزل بمايو

تعقد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمين بالشروع في قتل ربة منزل، بسبب خلافات الجيرة في منطقة 15 مايو.



وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن المتهمين شرعا في قتل المجني عليها بعد مشاجرة وقعت بينهم بسبب خلافات الجيرة في مدينة 15 مايو.

وكانت البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا يفيد بإصابة سيدة علي يد متهمين، فعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وألقت القبض عليهما واعترفا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.