الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء"

محكمة
محكمة

أجلت محكمة الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، إعادة محاكمة 5 متهمين سبق الحكم عليهم لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء» لجلسة 3 أغسطس للمرافعة.

إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثًا إلى محكمة الطفل

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب للمتهم وآخرين تهم ارتكابهم جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

محكمة الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى محاكمة 5 متهمين العنف وإضرام النيران مجلس الوزراء المجمع العلمي

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