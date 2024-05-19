السجن سنة للمتهم بهتك عرض فتاة في مول شهير بالقطامية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، المتهم بهتك عرض فتاة داخل مول شهير بمنطقة القطامية، بالسجن لمدة سنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عادل محمد، عمرو على كساب، وأحمد رشوان وأمانة سر ممدوح غريب، محمود غريب

وكانت المحكمة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة هتك عرض فتاة في منطقة القطامية.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 8016 لسنة 2023 جنايات القطامية والمقيدة برقم 2103 لسنة 2023، عن أن المتهم "ص .ع"، أثناء سيره داخل مول شهير بالمنطقة، لامس أجزاء حساسة لفتاة فأمسكت به وأبلغت رجال الشرطة، وتم القبض على المتهم وبمواجهته أقرا بارتكابه الواقعة.