الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأييد براءة مصطفى كامل من سب وقذف السكرتير السابق لنقابة المهن الموسيقية

مصطفى كامل
مصطفى كامل

أيدت المحكمة الاقتصادية براءة الفنان مصطفى كامل من قضية سب وقذف أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية سابقًا.

من جانبه، أعلن المستشار القانوني للفنان مصطفى كامل أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الاقتصادية جاء بعد أن تقدم بالمستندات التي أثبتت للمحكمة براءة موكله من هذه التهمة، وأضاف أن محكمة جنح اقتصادية القاهرة أصدرت حكم براءة الفنان مصطفى كامل، وذلك في القضية التي تحمل رقم 165 لسنة 2024 جنح اقتصادية المقامة من المدعو أحمد رمضان.

كانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، أصدرت في ديسمبر الماضي بيانًا بشأن شطب أحمد رمضان سكرتير نقابة الموسيقيين السابق من جدول النقابة.

وزارة الداخلية النيابة العامة جهات التحقيق التحريات تحريات الامن مصطفى كامل سب وقذف أحمد رمضان

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