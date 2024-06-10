تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد غينيا بيساو فى تصفيات المونديال

استقر حسام حسن المدير الفني لـ المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة اليوم أمام غينيا بيساو.

ويلتقي الفراعنة مع غينيا بيساو في السابعة من مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة على ملعب 24 سبتمبر ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وينوي مدرب الفراعنة، استمرار الدفع بـ محمد الشناوي في حراسة مرمى المنتخب أمام غينيا بيساو المقرر إقامتها اليوم.

كان حسام حسن قد فضل تواجد محمد الشناوي في حراسة مرمى الفراعنة في المباراة الماضية أمام بوركينا فاسو بعد عودته من الإصابة ودخوله في منافسة قوية مع مصطفى شوبير.

تشكيل المنتخب الوطنى المتوقع ضد غينيا بيساو

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هانى- رامى ربيعة - محمد عبد المنعم - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: حمدى فتحى - مروان عطية - أحمد سيد زيزو.

وفي الهجوم: محمد صلاح - محمود تريزيجيه - مصطفى محمد.

وطالب حسام حسن المدير الفني للمنتخب لاعبيه بالتركيز الكامل خلال مواجهة غينيا بيساو، من أجل الفوز بها والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى كأس العالم، مؤكدا أن المباراة لن تكون سهلة وتتطلب المزيد من الجهد والعرق للفوز بها.

صعوبة المباراة لا تكمن في قوة المنافس، الذى يأتى فى المرتبة الثانية بعد بوركينا فاسو من حيث قوة الفريق وجاهزية لاعبيه، وإنما الصعوبة التى تواجه لاعبو الفراعنة وجهازهم الفنى تتلخص فى ظروف الطقس المختلفة عن مصر فى ظل ارتفاع نسبة الرطوبة بشكل كبير حيث تصل إلى 85% فضلا عن سوء أرضية ملعب 24 سبتمبر الذى يستضيف المباراة.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى مع خمسة منتخبات منافسة هي بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ويتصدر المنتخب المجموعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز في المباريات الثلاث الماضية على حساب جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو.