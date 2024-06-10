الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد صفعة عمرو دياب.. 3 شروط لحضور حفل الهضبة الجديد

جريدة الدستور

أثار مقطع فيديو قصير للفنان عمرو دياب، جدلًا واسعًا بعد أن  تداوله مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه وهو يصفع أحد المعجبين الذي أراد أن يلتقط معه صورة "سيلفي" في أحد فرح، هذا الموقف جعل  الفنان عمرو دياب يضع شروطًا لحفله الجديد المقبل، المقرر إقامته 18 يونيو الجاري فى دولة دبي.

ويرصد "الدستور" أبرز شروط حضور حفل عمرو دياب، في السطور التالية..

  • ممنوع دخول أقل من 16 عامًا إلا بصحبة والده أو شخص بالغ.
  • يمنع دخول الحفل أقل من 21 عاما.
  • عدم السماح بدخول أي طفل يزيد عمره علي 12 شهرًا.

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أزمة الفنان عمرو دياب مع أحد المعجبين

أثار فيديو متداول للفنان عمرو دياب وهو يصفع معجبًا حاول التقاط صورة "سيلفي" معه في حفل زفاف ابنه المنتج محمد السعدي، غضبا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتفل المنتج محمد السعدي بحفل زفاف ابنته على نجل رجل الأعمال منصور عامر، حيث أقيم الزفاف في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وشهد حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي حضور عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم عمرو دياب، وشيرين عبدالوهاب، حيث قدموا باقة من أقوى أغنياتهم.

 

ويرصد الدستور أبرز شروط حفل عمرو دياب في سياق السطور التالية أبرز شروط حفل عمرو دياب أزمة عمرو دياب مع أحد المعجبين شروط حفل عمرو دياب حفل عمرو دياب الفنان عمرو دياب

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