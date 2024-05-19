المشدد 5 سنوات لمحاسب اختلس مبلغًا ماليًا من جهة عمله في التجمع الخامس

قضت محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، بالسجن المشدد 5 سنوات لمحاسب بتهمة استيلاء واختلاس مبلغ مالي من جهة عمله في منطقة التجمع الخامس.

كانت النيابة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجَّهت له تهمة اختلاس واستيلاء مبلغ مالي من جهة عمله في التجمع الخامس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3254 لسنة 2023 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 63 لسنة 2023، عن قيام المتهم"إسلام.ع" بواقعة استيلاء واختلاس مبلغ مالي من جهة عمله في الشركة، مبلغ مالي قدره 3 ملايين ومائتي ألف جنيه.

وعلى الفور، تم القبض على المتهم بعد هروبه من محل إقامته في منطقة المطرية، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته، أقرَّ بارتكاب الواقعة.