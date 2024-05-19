الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. محاكمة 13 متهمًا باستعراض القوة فى بولاق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تواصل  محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدًا الإثنين، محاكمة 13 شخصًا بتهمة القتل واستعراض القوة ببولاق  الدكرور.

كانت قد أحالت النيابة العامة بالجيزة 13 متهمًا لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت إليهم تهمة القتل والشروع في القتل واستعراض القوة في بولاق الدكرور.

وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 21719 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين الـ13 استعرضوا القوة وهددوا بالعنف ضد آخرين بقصد تخويفهم، بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء ملوحين بها ومطلقين منها أعيرة، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم والأهالي بالمنطقة.

واقترنت بهذه الجريمة جرائم بذات الزمان والمكان، بأنهم قتلوا شقيقين عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف، وما إن ظفروا بهما حتى أشهر الأول سلاحًا ناريًا وأطلق صوبهما أعيرة نجم عنها إصابتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما.

كما شرعوا في قتل اثنين آخرين عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف، وما إن ظفروا بهما حتى أشهر الأول سلاحًا ناريًا وأطلق صوبهما أعيرة نارية، حال تعدى الباقين عليهما بأسلحة بيضاء نجم عنه إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة، والتي كادت أن تودي بحياته، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج.

محكمة جنايات جنوب الجيزة جنايات جنوب الجيزة تهمة القتل استعراض القو بولاق الدكرور

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