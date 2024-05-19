الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 5 سنوات لموظفين بتهمة التزوير في أوراق رسمية بالقطامية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، بالسجن المشدد 5 سنوات لموظفين اثنين بتهمة التزوير وتقليد الإمضاء في أوراق رسمية في منطقة القطامية.

كانت المحكمة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجَّهت لهما تهمة التزوير في أوراق رسمية في القطامية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1617 لسنة 2023 جنايات القطامية والمقيدة برقم 2002 لسنة 2023، عن قيام المتهمان«أحمد.ف»، «حسن.ع»، في جريمة التزوير في أوراق رسمية وقلَّدوا إمضاء بعض الموظفيين لتسيهل بعض الإجراءات داخل الشركة من اجل التربح، وعلى الفور، تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما أقرَّا بارتكابهما الواقعة.

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