الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصدر رفيع المستوى يكشف تفاصيل مناقشات الاجتماع الثلاثى حول غزة فى القاهرة

مصر
مصر

أعلن مصدر رفيع المستوى انتهاء اجتماع ثلاثي بالقاهرة ضم الوفد الأمني المصري ووفود الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وأكد أن مصر تمسكت بموقفها الثابت نحو ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى.

وشدد المصدر رفيع المستوى على أن الوفد الأمني المصري أكد مسئولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتمسك الوفد المصري بضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات للقطاع يوميًا تشمل كل المواد اللازمة، سواء غذائية أو طبية أو وقود.

الوفد الأمنى المصرى إسرائيل مصر معبر رفح

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