الأحد 19 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مد أجل الحكم على متهم فى "أحداث المطرية"

جريدة الدستور

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، مد أجل الحكم على متهم بقتل شخصين وترويع المواطنين في المطرية لجلسة 22 مايو.

وكان المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، قد أحال المتهم و9 آخرين - سبق الحكم عليهم - إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين في المطرية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص، والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر.

الدائرة الأولي إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى متهم قتل شخصين وترويع المواطنين المطرية

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