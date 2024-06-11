الثلاثاء 11 يونيو 2024
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المخرج عصام السيد يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل خطة الإخوان للسيطرة على ملف الثقافة

المخرج عصام السيد
المخرج عصام السيد

أوضح المخرج عصام السيد، تفاصيل الخطة التي حاكها الإخوان ضد المجلس الأعلى للثقافة، قائلًا: "كان يوجد اجتماع في غاية الأهمية في المجلس الأعلى للثقافة، لأن أمين عام المجلس الأعلى للثقافة قدم استقالته، وكانت الاستقالة بسبب تعيين الإخوان شخصًا عليه قضايا، وهو المسئول المالي للمجلس الأعلى للثقافة، دون موافقة أمين عام المجلس". 

وأضاف المخرج عصام السيد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن الخطة تتمثل في أنه كان يوجد تهميش للمفكرين والأدباء والكتاب الإسلاميين، وأن طريقة الاقتراع لجوائز الدولة غير سليمة، وتكوين المجلس الأعلى للثقافة غير سليم، وهو عبارة عن بيت خبرة، وفي وقتها كان يوجد حوالي 22 لجنة من مسرح وشعر وقصة وهكذا، كانوا يريدون تفكيكها وإعادة تشكيلها مرة أخرى من رجالهم، وبالتالي يحصلون هم على الجوائز ويصبح لهم حضور، لتقود هذه المجموعة العمل الثقافي في مصر.

وعقب: "كان يوجد تخوف من خطة الإخوان، وبالتالي عقدنا اجتماعًا في قلب المجلس الأعلى للثقافة، ليس عنوة وإنما دخلنا وجلسنا لأنه مجلسنا كمثقفين، هذا الاجتماع كان به الكثير من المثقفين والأدباء والفنانين من كل الاتجاهات، وطرح في هذا الاجتماع لأول مرة مسألة الاعتصام، ومن هنا تبلورت المسألة بوجود اعتصام للمثقفين". 

عصام السيد المخرج عصام السيد برنامج الشاهد

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