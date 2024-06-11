رفع 5860 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من شوارع الغربية

تمكنت محافظة الغربية ، من رفع 5860 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال 24 ساعة مضت.

وشدّد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المباني، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأوضح محافظ الغربية، أن الوحدات المحلية والقروية سخرت كل معداتها المتاحة لدعم حملات النظافة على مستوى المراكز والمدن، حيث تم رفع القمامة والأتربة والمخلفات من الشوارع والطرق وتحسين المنظر العام.

وأكد "رحمي"على استمرار هذه الحملات حتى القضاء على كل بؤر القمامة وتحسين النظافة العامة بالمحافظة، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في إعادة الواجهة الحضارية للقرى والمراكز وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وقال محافظ الغربية، إن مشكلة البيئة مشكلة إن لم ننتبه لها فسوف تؤدي إلى كارثة تودي بحياة البشرية على وجه الأرض، مشددًا على أهمية قضية التغيرات المناخية وآثارها على جميع الأنشطة الحياتية وأصبحت محل اهتمام جميع دول العالم، مشيرًا إلى أنه يجب أن نعمل كل يوم وكل ساعة على رفع الوعي البيئي لدى المواطنين مؤكدًا الدور المهم للإعلام في التغلب والتخفيف من حدة المشكلات البيئية، وأن يكون للجامعات والشباب ومنظمات المجتمع المدني دور في التوعية البيئية.

وعلي صعيد مواز، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال رصف وتوسعة الطريق المؤدي لمجمع تدوير مخلفات القمامة بدفرة بطول 1 م وعرض 8 م، بداية من كوبري دفرة باتجاه مدخل مصنع تدوير القمامة، حيث يتم تشغيل قطاع التوسعهة لإنهاء قطاع الأساس تمهيدا لاستكمال أعمال الطبقه الرابطة.

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة أزالت كافة الإشغالات والتعديات على الطريق وزيادة عرض الرصف ليصبح 10 أمتار لتوسعته ورصفه لتسهيل الحركة المرورية لقرية دفرة والتي تعد من أكبر القرى الصناعية المنتجة للأخشاب على مستوى الجمهورية.

وفي السياق، ذاته تابع محافظ الغربية، أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق كفرالحما تلبنت قيصر (عزبة شعبان)، حيث يتم تشكيل الميول والمنحنيات الأفقية للقطاع ونهو طبقه الأساس تمهيدا لأعمال الرصف.

وأكد المحافظ، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال وإنهائها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.