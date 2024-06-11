الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غلق 78 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية بالغربية

غلق محلات
غلق محلات

تمكنت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة الغربية، بقيادة الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، من اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الطاقة الكهربائية في المحافظة، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروسات، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بخصوص مواعيد الغلق المحددة، في إطار تعليمات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية بالحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وترشيد استهلاك الكهرباء.

وأوضح محافظ الغربية أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم غلق 78 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية المقررة رسميًا، وكذلك للإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من قبل مجلس الوزراء، وأكد استمرار هذه الحملات في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وفيما يتعلق بإجراءات الحفاظ على الطاقة الكهربائية، نجحت الحملات في إطفاء الإنارة الخارجية لـ35 محلًا تجاريًا، وذلك ضمن سياسة الدولة الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وعدم هدرها، كما شدد المحافظ على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الحكومة بضمان استمرارية إمدادات الكهرباء خلال فصل الصيف والحفاظ على المخزون من الطاقة.

وتستهدف الحملات المخالفين لمواعيد الغلق الصيفية للمحلات التجارية، للحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وتأتي هذه الجهود بالتعاون الوثيق مع مجالس المدن والأحياء على مدار الساعة.

وعلى صعيد مواز، أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، أن مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ستسهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لعروس الدلتا وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية، كما ستقدم المشروعات الخدمية التنموية خدمات أفضل للمواطنين، بجانب توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.

جاء ذلك خلال اجتماعه الموسع الذي عقده واستمر على مدار ساعتين لمناقشة مستجدات الأعمال بحي أول وثان ومركز ومدينة طنطا، بحضور رؤساء حي أول وثان ومركز ومدينة طنطا، مدير مديرية الإسكان، هيئة الطرق ومديرية الطرق، مدير إدارة الشئون المالية والإدارية في الديوان العام.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ونسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة، التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن التي تسهم بدورها في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق المشترك بين مسئولي شركات المرافق، ومجالس المدن، والمقاولين المنفذين لمشروعات الرصف، للانتهاء من توصيل المرافق وأعمال رد الشىء لأصله بالطرق التي يجري رصفها، قبل الشروع في وضع طبقة الأسفلت النهائية.

واستعرض محافظ الغربية مع الحاضرين الخطط المقترحة لتطوير المحاور بمراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن خطة المحافظة وحرصها المستمر على فتح المحاور المرورية الجديدة وتطوير وتوسعة الطرق الرئيسية، وذلك بهدف تخفيف الضغط على الطرق والشوارع الرئيسية بالمدن وتسهيل حركة المرور للمواطنين وقائدي المركبات أثناء السير في الشوارع بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

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