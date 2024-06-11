تحرير 108 مخالفات تموينة متنوعة في حملة بالغربية

حررت مباحث التموين بمحافظة الغربية عددًا من المخالفات التموينية المتنوعة بمراكز ومدن المحافظة، في حملات خلال الـ24 ساعة الماضية، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

وتلقى العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط وأفراد الإدارة يفيد بتحرير 108 مخالفات متنوعة شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلعًا مجهولة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، وتلاعبًا في الأوزان، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات وإخطار النيابات المختصة.

كما تم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليلها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

كان مدير أمن الغربية قد وجَّه مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتها المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي السياق ذاته، قامت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع التموين بضبط ضبط 12 كيلو لحوم جاموسى بالعظام ذبح خارج المجزر بمحل جزارة بقرية مسهلة، ١٠كيلو لحوم جاموس دون عظام ذبح خارج المجزر بمحل جزارة بالمنشية الكبرى بقرية المنشأ الكبرى 5.5 كيلو لحوم مفروم دون بيانات واشتباه صلاحية بمطعم مشويات بالسنطة، ٩كيلو دجاج دون بيانات اشتباه صلاحية بمطعم شهير بالسنطة، 8 كيلو دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمى بمطعم بالسنطة، 8.5 كيلو مفروم حواوشى غير صالح للاستهلاك الآدمى بثلاجة لحوم مجمدة بالسنطة.

وحررت مديرية الصحة بالغربية 17 محضر مخالفة، القرار 96 عدم وجود اشتراطات صحية، 16 محضر مخالفة، القرار 97 عدم وجود شهادة صحية، محضر بإقرار إعدام 9 كيلو زيت هالك.

وعلي صعيد منفصل، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدور الهام الذي يقوم به المزارعين والفلاحين في الحفاظ على البيئة مشيرا إلى ضرورة تكثيف البرامج وعقد الندوات واللقاءات مع الفلاحين والمزارعين وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة بالتخلص الآمن من المخلفات الزراعية دون اللجوء إلى الحرق المكشوف الذي يضر بالبيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين فضلا عن ضرورة توعية حائزي رؤوس الماشية منهم بعدم رمي النافق منها بالترع والمصارف، وتوضيح الضرر الناجم عنها تجاه المجتمع وتلويث مياه الشرب مما يؤدى إلى انتشار الأمراض، وتعريض الفاعل للمساءلة القانونية، مشيدا بورشة العمل وجهود البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة في الحفاظ على البيئة.

وشدد المحافظ، على أهمية تضافر وتكثيف الجهود للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها والتوسع في زراعة محاصيل جديدة بكافة الطرق الممكنة والتي تساهم في زيادة الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

مباحث تموين الغربية

مباحث تموين الغربية

مباحث تموين الغربية