الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 108 مخالفات تموينة متنوعة في حملة بالغربية

مباحث تموين الغربية
مباحث تموين الغربية

حررت مباحث التموين بمحافظة الغربية عددًا من المخالفات التموينية المتنوعة بمراكز ومدن المحافظة، في حملات خلال الـ24 ساعة الماضية، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

وتلقى العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط وأفراد الإدارة يفيد بتحرير 108 مخالفات متنوعة شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلعًا مجهولة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، وتلاعبًا في الأوزان، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات وإخطار النيابات المختصة.

كما تم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليلها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

كان مدير أمن الغربية قد وجَّه مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتها المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي السياق ذاته، قامت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع التموين بضبط ضبط 12 كيلو لحوم جاموسى بالعظام ذبح خارج المجزر بمحل جزارة بقرية مسهلة، ١٠كيلو لحوم جاموس دون عظام ذبح خارج المجزر بمحل جزارة بالمنشية الكبرى بقرية المنشأ الكبرى 5.5 كيلو لحوم مفروم دون بيانات واشتباه صلاحية بمطعم مشويات بالسنطة، ٩كيلو دجاج دون بيانات اشتباه صلاحية بمطعم شهير بالسنطة، 8 كيلو دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمى بمطعم بالسنطة، 8.5 كيلو مفروم حواوشى غير صالح للاستهلاك الآدمى بثلاجة لحوم مجمدة بالسنطة.

وحررت مديرية الصحة بالغربية 17 محضر مخالفة، القرار 96 عدم وجود اشتراطات صحية، 16 محضر مخالفة، القرار 97 عدم وجود شهادة صحية، محضر بإقرار إعدام 9 كيلو زيت هالك.

وعلي صعيد منفصل، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدور الهام الذي يقوم به المزارعين والفلاحين في الحفاظ على البيئة مشيرا إلى ضرورة تكثيف البرامج وعقد الندوات واللقاءات مع الفلاحين والمزارعين وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة بالتخلص الآمن من المخلفات الزراعية دون اللجوء إلى الحرق المكشوف الذي يضر بالبيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين فضلا عن ضرورة توعية  حائزي رؤوس الماشية منهم بعدم رمي النافق منها بالترع والمصارف، وتوضيح الضرر الناجم عنها تجاه المجتمع وتلويث مياه الشرب مما يؤدى إلى انتشار الأمراض، وتعريض الفاعل للمساءلة القانونية، مشيدا بورشة العمل وجهود البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة في الحفاظ على البيئة.

وشدد المحافظ، على أهمية تضافر وتكثيف الجهود  للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها والتوسع في زراعة محاصيل جديدة بكافة الطرق الممكنة والتي تساهم في زيادة الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

مباحث تموين الغربية
مباحث تموين الغربية
مباحث تموين الغربية
مباحث تموين الغربية
مباحث تموين الغربية
مباحث تموين الغربية
مباحث تموين الغربية
مباحث تموين الغربية
المخالفات التموينية المتنوعة إحكام الرقابة علي الأسواق مصادرة السلع المغشوشة والفاسدة مدير مباحث التموين بالغربية إتخاذ الإجراءات القانونية أصحاب المخالفات

مواد متعلقة

محافظ الغربية: استمرار أعمال الرصف بطرق دفرة وطريق كفر الحما تلبنت قيصر

«رحمي» يناقش خطط تطوير محاور ومراكز الغربية

رحمي للمزارعين والفلاحين: مسؤولية كل فرد الحفاظ على البيئة

محافظ الغربية يطمئن على سير امتحانات الثانوية العامة

إزالة 25 حالة تعد على الزراعات في محافظة الغربية

رفع 4530 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الغربية

اليوم.. 40661 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية فى 113 لجنة بالغربية

محافظ الغربية: انتهاء أعمال الرصف بشارع المدارس واستمرارها بشارع عمر زعفان ببسيون

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.. المجموع المطلوب لدخول الثانوية العامة 2024

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 11-6-2024

سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

حالة الطقس اليوم فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

رابط نموذج إجابة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار مجلس الأمن رقم 2735.. جيوسياسة تعيد فهم الحرب

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

صور

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟