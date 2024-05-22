الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استكمال محاكمة 13 متهما بتهمة استعراض القوة في بولاق الدكرور اليوم

آرشيفية
آرشيفية

تواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم الأربعاء، استكمال جلسات محاكمة 13 متهمًا بتهمة القتل واستعراض القوة بمنطقة بولاق الدكرور.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم:

“أسامة. م “ تاجر ملابس، ”الحسيني. م” تاجر ملابس، “أحمد. م“ تاجر ملابس، ”فهد. ح”، “علام. ج”، “حمدي. م”، “أحمد. ح”، “مشهور. ص”، “محمد. م”، “بهاء. ا”،" محمد. ح “،” أمين. م"، “علاء ياسر”.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين جميعا استعرضوا القوة وهددوا بالعنف ضد المجني عليهم والأهالي، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء ملوحين بها ومطلقين منها أعيرة نارية، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم، والأهالي بالمنطقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنه اقترنت بهذه الجريمة جرائم ذات الزمان والمكان، بأنهم قتلوا المجني عليهما "حنفي. ص" وشقيقه "محمد" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهم حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية، والتي نجم عنها إصابتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما.

وشرعوا في قتل المجني عليهما “أحمد. ح” و“بهاء. ا” عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهم حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية - حال تعدي الباقين عليهما بأسلحة بيضاء والتي نجم عنها اصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياته إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج، على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات جنوب الجيزة جنايات جنوب الجيزة جلسات محاكمة 13 13 متهم

مواد متعلقة

تأجيل إعادة محاكمة متهم  في خلية "داعش أكتوبر" إلى 8 أغسطس

قرار جديد بشأن محاكمة المتهمين في "رشوة الري"

بعد قليل.. محاكمة متهمين بالشروع في قتل ربة منزل بمايو

بعد قليل.. محاكمة عاطل شرع في قتل جاره بحدائق القبة

اليوم.. محاكمة 12 متهمًا فى "فساد الرى"

24 يوليو.. الحكم في استئناف أحمد عز على إلزامه بدفع 23 ألف جنيه استرليني لتوأم زينة

غدًا.. الإدارية العليا تحدد مصير طعون وقف انتخابات الزمالك

غدًا.. الحكم في طعن حسام المندوه على استبعاده من انتخابات الزمالك

الأكثر قراءة

آخر تطورات أزمة الشيبى والشحات.. تحرك جديد داخل الجبلاية لحسم الأمر

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

3 دول أوروبية تعترف بدولة فلسطين رسميا اعتبارا من 28 مايو

أخيرًا.. "سفاح الإسماعيلية" إلى طبلية عشماوى.. محطات أبشع جريمة قتل فى "عروس القناة"

"البترول" تُعلن كشفين جديدين بالبحر المتوسط.. و"شل" تضخ استثمارات إضافية بمصر

بعد تعرضها لحادث تصادم.. تيسير فهمى تكشف عن حالتها الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

صور

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

فريق عمل مسلسل "صدفة" فى ضيافة "الدستور"

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

محطة تل أبيب

المزيد

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة

229 يومًا للعدوان.. الاحتلال يشن قصفًا عنيفًا على قطاع غزة

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية