الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 15 سنة لمتهم بأحداث تجمهر المطرية

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

أصدرت  الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، حكمها على متهم بقتل شخصين وترويع المواطنين في المطرية بالسجن المشدد 15 سنة.

وكان المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، قد أحال المتهم و9 آخرين - سبق الحكم عليهم - إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين في المطرية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص، والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر.

مواد متعلقة

وصول طبيب نساء شهير "جنايات الجيزة" لحضور محاكمته في إدارته وكرًا لعمليات الإجهاض

دفاع "سفاح الإسماعيلية" يطالب بالكشف على قواه العقلية

رفض الطعن وتأييد الإعدام لـ"سفاح الإسماعيلية"

استكمال محاكمة 13 متهما بتهمة استعراض القوة في بولاق الدكرور اليوم

اليوم.. أولى جلسات نظر طعن "سفاح الإسماعيلية" على إعدامه

يدير وكرًا لإجهاض "حمل السفاح".. استكمال محاكمة طبيب نساء شهير في الجيزة

اليوم.. الحكم على سائق قتل جاره في بولاق الدكرور

الحكم على متهم في "أحداث المطرية" اليوم

الأكثر قراءة

آخر تطورات أزمة الشيبى والشحات.. تحرك جديد داخل الجبلاية لحسم الأمر

احتياطيات 115 مليار جنيه.. وزير المالية يكشف عن إنجاز بشأن تطبيق "التأمين الشامل"

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

أخيرًا.. "سفاح الإسماعيلية" إلى طبلية عشماوى.. محطات أبشع جريمة قتل فى "عروس القناة"

"البترول" تُعلن كشفين جديدين بالبحر المتوسط.. و"شل" تضخ استثمارات إضافية بمصر

3 دول أوروبية تعترف بدولة فلسطين رسميا اعتبارا من 28 مايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

صور

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

فريق عمل مسلسل "صدفة" فى ضيافة "الدستور"

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

محطة تل أبيب

المزيد

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة

229 يومًا للعدوان.. الاحتلال يشن قصفًا عنيفًا على قطاع غزة

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية