علي جمعة يفجر مفاجأة عن سبب تسمية المصريين العيدين بالصغير والكبير

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن العيد جائزة من الله لأنك أديت الصيام، فشاء الله أن يدخل الفرحة والسرور على قلبك وقلب من حولك، وبعد يوم عرفات اديت ما عليك بالحج الأكبر، فكأن الله يقول "أيتها الأمة فعلتي ما أمرتك بها، (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من فج عميق)، فافرحوا".

وكشف جمعة، خلال لقائه على قناة "الناس"، أن المصريين سموا عيد الفطر بالعيد الصغير، لأنه يحرم الصيام أول يوم فقط، أما عيد الأضحى سموه الكبير لأنه يحرم الصيام في الأربعة أيام، مردفا: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام 6 أيام يوم الشك، وعيد الفطر وعيد الأضحى، نهى الله عن الصيام في أيام التشريق وقال هذه أيام أكل وشرب، الأكل والشرب أحد مداخل السرور على الإنسان، "كلوا واشربوا" نوع من المتعة".

وظيفة العيد عند المسلمين

وأردف: "عيد الأضحى 4 أيام، نذكر ربنا ونفرح ونؤدي شعيرة الذبح من أجل التكافل الاجتماعي، ونعمل على صلة الرحم، وإنهاء المشاحنات، ورد الحقوق إلى أصحابها".

وتابع: "العيد كأني أجعل هذا بداية جديدة لمجتمع جديد، وفرصة لإنهاء الخصومات ورد الحقوق لأصحابها، إذا دخل من أخطأ في حقي واعتذر لازم أقبل الاعتذار، واستقبله استقبال يليق بحلاوة وجمال من يفعل، وكأنه يقول تيجي نبدأ من جديد".

وختم بأن وظائف العيد العبادة والشعائر والفرحة وصلة الأرحام والإصلاح بين الناس وإذهاب الضغائن ورد الحقوق، والذكر.

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