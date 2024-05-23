نظر طعن المتهمين بـ"ولاية السودان" على الأحكام الصادرة ضدهم اليوم الخميس

تنظر محكمة النقض، اليوم الخميس، أولى جلسات الطعن المقدم من 7 متهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "ولاية السودان".

وحددت محكمة النقض دائرة الخميس (ج) نقض جنائي لنظر الطعن الذي حمل رقم 16750 لسنة 93 ق، وذلك في القضية التي حملت الرقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، والمتهم فيها 9 متهمين من بينهم 7 حضوريًا (تقدموا بالطعن) و2 غيابيًا (هاربين) لم يطعنا على الحكم.