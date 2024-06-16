سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 16-6-2024 فى البنوك
استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في معاملات البنوك المصرية والأجنبية والتي توقف العمل فيها بالفعل بمناسبة إجازة عيد الأضحى 2024 ويُستأنف العمل فيها مجددًا بداية من الأحد 23 يونيو 2024.
نرصد في هذا التقرير سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 16-6-2024 فى البنوك المصرية والأجنبية مع العلم أن محاولة صرف العملات مقابل الجنيه المصري تكون متاحة من ماكينات الصرف الآلي المخصصة لذلك وتتيحها البنوك.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري
12.6987 جنيه شراء
12.7374 جنيه بيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري
شراء 12.70 جنيه
بيع 12.73 جنيه
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر
شراء 12.70 جنيه
بيع 12.73 جنيه
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية
شراء 12.70 جنيه
بيع 12.73 جنيه
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس
شراء 12.65 جنيه
بيع 12.74 جنيه
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك القاهرة
شراء 12.70 جنيه
بيع 12.73 جنيه
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي CIB
شراء 12.64 جنيه
بيع 12.72 جنيه
سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي
يستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الامريكي عند 0.27 دولار أمريكي
أسعار العملات الأجنبية اليوم
دولار أمريكى
47.6391 جنيه شراء
47.7791 جنيه بيع
يورو
51.4122 جنيه شراء
51.5824 جنيه بيع
جنيــه إسترليـنى
60.8638 جنيه شراء
61.0665 جنيه بيع
دولار كنـدى
34.6492 جنيه شراء
34.7535 جنيه بيع
كرون دانمركى
6.8934 جنيه شراء
6.9143 جنيه بيع
كرون نرويجى
4.4893 جنيه شراء
4.5036 جنيه بيع
كرون ســويدى
4.5801 جنيه شراء
4.5941 جنيه بيع
فرنك سويسرى
53.1153 جنيه شراء
53.2952 جنيه بيع
100 ين يابانى
30.2836 جنيه شراء
30.3823 جنيه بيع
دينــار كويتى
155.4244 جنيه شراء
155.9321 جنيه بيع
درهم إماراتى
12.9694 جنيه شراء
13.0086 جنيه بيع
دولار اســـترالى
31.6610 جنيه شراء
31.7636 جنيه بيع
دينــار البحــرين
126.3839 جنيه شراء
126.7755 جنيه بيع
ريـــال عمـــانى
123.7284 جنيه شراء
124.1081 جنيه بيع
ريـــال قطــــرى
13.0608 جنيه شراء
13.1081 جنيه بيع
دينـار أردنـى
67.0974 جنيه شراء
67.4847 جنيه بيع
يوان صينى
6.5686 جنيه شراء
6.5880 جنيه بيع
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