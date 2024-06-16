الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 16-6-2024 فى البنوك

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في معاملات البنوك المصرية والأجنبية والتي توقف العمل فيها بالفعل بمناسبة إجازة عيد الأضحى 2024 ويُستأنف العمل فيها مجددًا بداية من الأحد 23 يونيو 2024. 

نرصد في هذا التقرير سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 16-6-2024 فى البنوك المصرية والأجنبية مع العلم أن محاولة صرف العملات مقابل الجنيه المصري تكون متاحة من ماكينات الصرف الآلي المخصصة لذلك وتتيحها البنوك. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري 

12.6987 جنيه شراء

12.7374 جنيه بيع

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري 

شراء 12.70 جنيه 

بيع 12.73 جنيه 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر 

شراء 12.70 جنيه 

بيع 12.73 جنيه 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية 

شراء 12.70 جنيه 

بيع 12.73 جنيه 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس 

شراء 12.65 جنيه 

بيع 12.74 جنيه 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك القاهرة 

شراء 12.70 جنيه 

بيع 12.73 جنيه 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي CIB  

شراء 12.64 جنيه 

بيع 12.72 جنيه 

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي 

يستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الامريكي عند 0.27 دولار أمريكي 

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أسعار العملات الأجنبية اليوم 

دولار أمريكى

47.6391 جنيه شراء

47.7791 جنيه بيع 

يورو

51.4122 جنيه شراء

51.5824 جنيه بيع

جنيــه إسترليـنى 

60.8638 جنيه شراء

61.0665 جنيه بيع

دولار كنـدى

34.6492 جنيه شراء

34.7535 جنيه بيع

كرون دانمركى

6.8934 جنيه شراء

6.9143 جنيه بيع

كرون نرويجى

4.4893 جنيه شراء

4.5036 جنيه بيع

كرون ســويدى

4.5801 جنيه شراء

4.5941 جنيه بيع

فرنك سويسرى 

53.1153 جنيه شراء

53.2952 جنيه بيع

100 ين يابانى

30.2836 جنيه شراء

30.3823 جنيه بيع

دينــار كويتى

155.4244 جنيه شراء

155.9321 جنيه بيع

درهم إماراتى

12.9694 جنيه شراء

13.0086 جنيه بيع

دولار اســـترالى

31.6610 جنيه شراء

31.7636 جنيه بيع

دينــار البحــرين

126.3839 جنيه شراء

126.7755 جنيه بيع

ريـــال عمـــانى

123.7284 جنيه شراء

124.1081 جنيه بيع

ريـــال قطــــرى

13.0608 جنيه شراء

13.1081 جنيه بيع

دينـار أردنـى

67.0974 جنيه شراء

67.4847 جنيه بيع

يوان صينى

6.5686 جنيه شراء

6.5880 جنيه بيع

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