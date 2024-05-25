فصل جديد في محاكمة 4 متهمين بـ"خلية داعش العمرانية" اليوم

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، اليوم السبت، محاكمة 4 متهمين بقضية داعش العمرانية .

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهم الأول في القضية تولى قيادة جماعة إرهابية، وعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واعتدى على الحرية الشخصية للمواطنين، بأن تولى تأسيس خلية تدعو للخروج على الحكم والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحه دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهم «هـ. ع» محبوس، أنه خلال الفترة من عام 2015 حتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين من 2 حتى الـ 18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة، وتخريب ممتلكات عامة، وحيازة أسلحة نارية.