السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استكمال محاكمة المتهمين بقتل مسن في روض الفرج اليوم

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة المتهمين بقتل مسن في روض الفرج.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة روض الفرج بلاغًا من شقيق المجني عليه بالعثور على جثته داخل مسكنه، وقال في أقواله إن شقيقه يعمل موظفًا في شركة مصر للطيران، وخرج على المعاش منذ سنة ويقيم بمفرده.

وعقب انتقال قوات الأمن لمحل الواقعة تبين أن المجني عليه مقيد الأيدي، ويوجد حبل حول رقبته، كما تبين سرقة الأموال الموجودة في الشقة، وكذلك سرقة هاتفه المحمول، وتم ضبط المتهمين في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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