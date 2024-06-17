الإثنين 17 يونيو 2024
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أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين ثانى أيام عيد الأضحى 2024

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

يحرص الكثيرون على معرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الأضحي 2024 عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم وجود حالة من الاستقرار، ليسجل سعر الفراخ البلدي من مبلغ 121 لـ 129 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الأضحي 2024

ويقدم «الدستور» في هذه السطور التالية، أسعار الدواجن والبيض في مصر.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

وصل سعر الدواجن الساسو اليوم الإثنين نحو مبلغ 102 جنيه تسليم أرض المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر سيتراوح من مبلغ 110 لـ 125 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين قيمة 101 و109 جنيهات.

وجاء سعر الدواجن البلدي اليوم الإثنين يتراوح ما بين مبلغ 121 و129 جنيهًا للكيلو.

وبينما وصل سعر كيلو الأمهات الدواجن البيضاء اليوم الإثنين نحو 89 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، ليصل للمستهلك بسعر سيتراوح من مبلغ 95 لـ 100 جنيه للكيلو.

أسعار أجزاء الفراخ

بلغ سعر كيلو أوراك الدجاج اليوم نحو 115 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر صدور الدجاج اليوم نحو 110 جنيهات.

وصل سعر البانيه اليوم الإثنين إلى 185 جنيهًا للكيلو.

أسعار البط اليوم
بلغ سعر كيلو البط البلدي اليوم نحو 122 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر البط الرومي اليوم الإثنين نحو 170 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

بلغ سعر الكتكوت الساسو اليوم الإثنين ما بين 17 و18 جنيهًا.

وتراوح كتكوت الجيل الثاني ما بين مبلغ 13.5 و14.5 جنيهًا.

وصل سعر الكتكوت روزي بيور ما بين 11 و14 جنيهًا.

بلغ سعر الكتكوت البلدي اليوم من 8.7 إلى 12 جنيهًا.

بينما حققت أسعار الكتكوت الهجين ما بين 12 و14 جنيهًا.

ننشر أسعار الفراخ والبانيه الأحد أول أيام عيد الأضحى 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم السبت وقفة عيد الأضحى 2024

أسعار البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الإثنين نحو مبلغ 151 جنيهًا.

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الإثنين نحو 152 جنيهًا.

بينما وصل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم إلى 126 جنيهًا.

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