الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استمرار توافد المواطنين على المتنزهات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك

عيد الأضحي
عيد الأضحي

شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية، خلال مساء أول أيام عيد الأضحى استمرار إقبال المواطنين والشباب والأطفال على المتنزهات والألعاب الترفهية للأطفال والملاهي والمراجيح المتعددة المنتشرة في الشوارع العامة والميادين وداخل وخارج المتنزهات والأندية ومراكز الشباب، وحرصت العائلات على التنزه لإدخال الفرحة والبهجة على الجميع خاصة الأطفال.

وأجلت بعض الأسر والعائلات موعد خروجها إلى المساء هربًا من حرارة الجو، حيث فتحت الحدائق والمتنزهات والأندية ومراكز الشباب أبوابها أمام الزوار وتوافدت الأسر والرحلات على الحدائق المجانية وذات أسعار الدخول والتعريفات المنخفضة، وجهزت محافظة الغربية الحدائق والمتنزهات التابعة للأحياء بحملات نظافة مكبرة ورفع المخلفات، وصيانة الحدائق وتقليم الأشجار لاستقبال المواطنين.

كما استهدفت أغلب الأسر الأماكن التي يتواجد بها الملاهي والمراجيح للأطفال والكبار، وتشهد الملاهى والحدائق العامة والمتنزهات بمحافظة الغربية إقبالًا كبيرًا من الأهالي الشباب والأطفال للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

محافظة الغربية عيد الأضحى المتنزهات والأندية ومراكز الشباب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أجازة عيد الأضحى المبارك

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