الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرارات النيابة فى واقعة قتل ربة منزل على يد مسجل خطر بالشرابية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طلبت النيابة العامة بالقاهرة تحريات الأجهزة الأمنية حول جريمة قتل ربة منزل على يد مسجل خطر باستخدام سلاح ناري؛ بسبب خلافات بينهما في منطقة الشرابية، كما أمرت بسرعة ضبط المتهم وعرضه على النيابة.

كما أمرت النيابة بندب خبراء الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الشرابية من أحد المستشفيات باستقبال جثة ربة منزل تبلغ من العمر 19 عامًا، جثة هامدة بطلق ناري، وعلى الفور توجهت قوة من قسم الشرطة إلى محل الواقعة، وتبين صحة البلاغ، وأن وراء الجريمة مسجل خطر يدعى "عشة".

وكشفت التحريات التي أمر بها اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن مسجل خطر يدعى حسام وشهرته عشة"، أطلق رصاصة على قريبته "بسنت محمد"، 19 عامًا، متزوجة ولديها طفلة، وفر هاربًا.

وثبت أيضًا أن مشاجرة وقعت بين والدة المجني عليها والقاتل، وعلى إثرها اقتحم "عشة" حجرة السيدة وأطلق رصاصة على ابنتها وبجوارها طفلتها التي تبلغ من العمر شهرًا، وتوفيت في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، فيما يكثف ضباط المباحث جهودهم للقبض على المتهم وتقديمه للمحاكمة.

النيابة العامة قتل ربة منزل مسجل خطر منطقة الشرابية تقرير الصفة التشريحية

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