السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. استكمال محاكمة متهم في "أحداث مدينة الإنتاج"

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تواصل الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، اليوم السبت، إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة بـ"أحداث مدينة الإنتاج".

تعقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الاشتراك مع آخرين فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزجاجات "مولوتوف"، وإحراق سيارات شرطة.

الدائرة الثانية ارهاب المستشار وجدي عبدالمنعم استكمال محاكمة أحداث مدينة الإنتاج

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