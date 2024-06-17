الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يرسم سيناريوهات لمواجهة خطوة دولية تجمع نتنياهو مع السنوار

نتنياهو والسنوار
نتنياهو والسنوار

أفادت القناة "13" العبرية بأن الجيش الإسرائيلي أصدر توصيات للتعامل مع قرار منتظر من المحكمة الجنائية الدولية باعتقال كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وذكرت القناة الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، أن القرارات المزمع إصدارها من قِبل محكمة لاهاي خلال 10 أيام تزعج نتنياهو كثيرا، مضيفة أنه يجري نقاشات كثيرة حول هذا الموضوع. 

وفي إطار تقليل الأضرار التي من المقرر أن تلحق بإسرائيل، وضع الجيش الإسرائيلي وثيقة تتضمن عدة توصيات على المستوى السياسي، حول كيفية تقليل الضرر الدولي على إسرائيل، بحسب القناة الإسرائيلية.

وتشمل الوثيقة، فتح محاور إنسانية إضافية تسمح بوصول المساعدات لسكان قطاع غزة، إضافة إلى السماح بإزالة النفايات في غزة لتحسين الوضع الصحي، فضلا عن إنشاء مستشفيات إضافية للمواطنين.

ويجري كبار القانونيين في مقر الأمن القومي الإسرائيلي ووزارة الخارجية حاليا مناقشات أمام الكنيست. وفي هذا الصدد، قال مصدر سياسي مقرب من نتنياهو: "هذا قرار، إذا تم تنفيذه، سيكون وصمة عار على نطاق عالمي".

وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، قال الشهر الماضي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن المحكمة تسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما أعلن أنه سيطالب باعتقال زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار، ومحمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحماس، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

 

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