السجن المشدد 3 سنوات للمتهم بتهريب المهاجرين بطرق غير شرعية بالنزهة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس اليوم، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي بمعاقبة المتهم بتهريب المهاجرين إلى الخارج بطريقة غير شرعية، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه في النزهة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية في النزهة.

وكشف أمر إحالة القضية رقم 18318 لسنة 2023 جنايات النزهة والمقيدة برقم 5082 لسنة 2023 شرق القاهرة، عن قيام المتهم "ع.م"، بانضمامه لجماعة إرهابية منظمة لتهريب المهاجرين إلى الخارج، بطريقة غير شرعية بغرض الحصول على مقابل مبالغ مالية، على الفور تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة.