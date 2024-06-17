الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين ثانى أيام عيد الأضحى 2024

سعر الدولار
سعر الدولار

يحرص المواطنون مع قرب موعد سفرهم للخارج على معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الأضحي 2024 عبر جوجل، حيث شهد سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار، إذ سجلت العملة الأمريكية في بنك القاهرة 47.76 جنيه للبيع، و47.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الأضحى 2024

وتستعرض «الدستور » سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث موضح عبر مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري، 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

فيما سجل سعر الدولار اليوم الإثنين في البنك الأهلي المصري، 47.76 جنيه للبيع، و47.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم  بنك مصر

كما سجل سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك مصر، 47.76 جنيه للبيع، و47.66 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
كما سجل سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك الإسكندرية 47.76 جنيه للبيع، و47.66 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الإثنين، 47.76 جنيه للبيع، و47.66 جنيه للشراء.

ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ24 مليون جنيه

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الأحد 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى

أسعار العملات في مصر اليوم 

سعر اليورو الأوروبي اليوم
ثبت سعر صرف اليورو اليوم الإثنين أمام الجنيه المصري، عند 51.38 جنيه للشراء، 51.65 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم
استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين أمام الجنيه المصري عند 60.82 جنيه للشراء، 61.16 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم
ثبت سعر صرف الريال السعودي اليوم الإثنين أمام الجنيه المصري، عند سعر 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم
استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الإثنين أمام سعر الجنيه المصري، 154.84 جنيه للشراء، و155.94 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار في مصر اليوم سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار الان توقعات سعر الدولار الدولار اليوم سعر الدولار في البنوك اعلى سعر للدولار سعر الدولار الدولار فى الصرافة الدولار فى مصر الان الدولار في البنك الدولار مقابل الجنيه

مواد متعلقة

بكام سعر الدولار اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى 16-6-2024 بالتعاملات المسائية

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الأكثر قراءة

وفاة مديرة التعليم الخاص بزفتى أثناء أداء فريضة الحج

شروط التحاق الفتيات بكلية الشرطة 2024

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

رحيل 4 حجاج من الغربية خلال أداء فريضة الحج

سعر الذهب اليوم الإثنين ثانى أيام عيد الأضحى 2024 بالجنيه المصرى والدولار

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين ثانى أيام عيد الأضحى 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صور

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

التحليل الإعلامى للحادث الأمنى فى رفح: ردود الأفعال وتقييم الاستراتيجيات الإسرائيلية

كواليس "الخلاف المشتعل" بين الجيش الإسرائيلى ونتنياهو بسبب "هُدنة غزة"

حماس: نشارك شعبنا في عيد الأضحى آلامه وآماله وندعو لدعم صموده