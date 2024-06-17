سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين ثانى أيام عيد الأضحى 2024

يحرص المواطنون مع قرب موعد سفرهم للخارج على معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الأضحي 2024 عبر جوجل، حيث شهد سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار، إذ سجلت العملة الأمريكية في بنك القاهرة 47.76 جنيه للبيع، و47.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الأضحى 2024

وتستعرض «الدستور » سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث موضح عبر مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري، 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

فيما سجل سعر الدولار اليوم الإثنين في البنك الأهلي المصري، 47.76 جنيه للبيع، و47.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

كما سجل سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك مصر، 47.76 جنيه للبيع، و47.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك الإسكندرية 47.76 جنيه للبيع، و47.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الإثنين، 47.76 جنيه للبيع، و47.66 جنيه للشراء.

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر اليورو الأوروبي اليوم

ثبت سعر صرف اليورو اليوم الإثنين أمام الجنيه المصري، عند 51.38 جنيه للشراء، 51.65 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين أمام الجنيه المصري عند 60.82 جنيه للشراء، 61.16 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودي اليوم الإثنين أمام الجنيه المصري، عند سعر 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الإثنين أمام سعر الجنيه المصري، 154.84 جنيه للشراء، و155.94 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.