قرار بشأن محاكمة المتهم فى واقعة "لهو الأطفال" بمنطقة 15 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة المتهم بالشروع في قتل عامل في منطقة 15 مايو، إلى جلسة 22 يونيو المقبل، للمرافعة.

عقدت الجلسة رئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، أمانة سر محمد جبر ومحمد شحاتة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة الشروع في قتل عامل في حلوان.

وكشف أمر إحالة القضية رقم 4792 لسنة 2023 جنايات 15 مايو والمقيدة برقم 1852 لسنة 2023 حلوان، عن قيام المتهم، بالتعدي بضرب عامل بسلاح أبيض مطواة عدة طعنات بالجسد، كان ذلك بسبب خلافات بسبب لهو الأطفال عندما ذهب المجني عليه إلى المتهم ليشتكي من نجله، وقتها دارت بينهما مشاجرة لينتهي بطعنه عدة طعنات بالجسم، وعلى الفور تم نقله لإسعافه وأبلغوا رجال المباحث على الفور فتم القبض على المتهم بحيازته سلاح أبيض وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة.