السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل استكمال محاكمة 14 متهمًا فى خلية استهداف كنيسة المرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 14 متهمًا في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية استهداف كنيسة المرج" 8 يونيو للمرافعة.

وعُقِدَت الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ووجَّهت للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضم لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

كما وجهت لهم تهم تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

الدائرة الثالثة إرهاب المستشار وجدي عبدالمنعم محاكمة 14 متهم خلية استهداف كنيسة المرج المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم

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