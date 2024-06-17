الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز

بعد تصدرها التريند.. من هي نور ستارز التي أعلنت خطبتها من أمام برج خليفة ؟

جريدة الدستور

تصدرت اليوتيوبر نور ستارز تريند جوجل ومحركات البحث بعد إعلان خطبتها في حفل رومانسي أقيم لها خصيصًا أمام برج خليفة.

وخلال الساعات الماضية أعلنت "نور"  خطوبتها إلى كريم الشريف، بعد تقدمه لها في حفل رومانسي أقيم في دبي، بحضور عائلتها.

ونشرت "نور" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، انستجرام، مقطع فيديو يوثق لحظة تقدم كريم الشريف لخطبتها أمام برج خليفة، مع عبارة "هل تتزوجينني"، وأرفقته بتعليق جاء فيه:"لحظة العمر.. أقول نعم للأبد".

وكانت نور قد أعلنت قبل خطوبتها اختراق حسابها الرسمي في إنستجرام، ليتضح بعدها أنه خطيبها كريم الشريف، إذ كتبت عبر خاصية الـ"ستوري": "الهاكر الذي اخترق حسابي هو الآن خطيبي".

وبعد إعلان خطوبتها، قالت نور ستارز في فيديو: "بعد أقل من 24 ساعة رجعت حسابي، وقدرنا نعرف مين هو الهاكر هو خطيبي، ليظهر كريم ويتابع القول: هكرتها وهكرت قلبها وخلاص قالت نعم وخطبنا".

وبدأت "نور" قناتها على اليوتيوب منذ عام 2014 وتعتبر أول يوتيوبر في الوطن العربي حيث كسرت "نور" الرقم القياسي لعدد المشتركين الذي تخطي حاجز الـ5 مليون متابع في 2017 فقط.

نور ستارز خطوبة يوتيوبر

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