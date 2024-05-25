السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

 تأجيل محاكمة متهم بـ"خلية الماريوت" لـ29 يوليو

متهم بخلية الماريوت
متهم بخلية الماريوت

أجّلت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، إعادة محاكمة متهمفى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت" لجلسة  29 يوليو للمرافعة.

وأسندت النيابة إلى متهمين، سبق الحكم عليهم، الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

الدائرة الثالثة إرهاب محاكم بدر المستشار وجدي عبد المنعم خلية الماريوت إعلامي ا

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