الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد الفيديوهات الفاضحة.. الصحيفة الجنائية للبلوجر هدير عبدالرازق

البلوجر هدير عبد
البلوجر هدير عبد الرازق

قال المحامي أشرف فرحات إنه بعد القبض على البلوجر هدير عبدالرازق لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام وتحرض على الفسق والفجور، سيتقدم بطلب لتنفيذ حكمين صادرين ضدها.

وأوضح "فرحات" أن صحيفة الحالة الجنائية للبلوجر هدير عبدالرازق، كشفت عن إدانتها في حكمين قضائيين لاتهامها بسب وقذف سيدة عبر حسابيها على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"إنستجرام".

وتضمن الحكمان، الأول غرامة 20 ألف جنيه لاتهامها بالسب والقذف، والثاني الحكم بحبسها شهرًا وغرامة 2000 جنيه في قضية أخرى بالسب والقذف.

ورصدت الأجهزة الأمنية فيديوهات خادشة للبلوجر هدير عبدالرازق، تحث على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقي القبض على المتهمة داخل شقتها في أحد الكمبوندات بالقاهرة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

الأجهزة الأمنية هدير عبد الرازق البلوجر فيديوهات خادشة الفسق والفجور

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